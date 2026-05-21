Cortili storici e palazzi privati aperti gratis a Milano | l' elenco dei luoghi da visitare domenica
Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Durante questa giornata vengono aperti gratuitamente cortili storici e palazzi privati in molte città della Lombardia e di altre regioni italiane. L’iniziativa consente ai visitatori di accedere a diversi luoghi di interesse storico e architettonico, alcuni dei quali normalmente non sono aperti al pubblico. L’elenco dei luoghi aperti viene pubblicato dall’associazione ogni anno prima dell’evento.
Domenica 24 maggio a Milano e in tutta la Lombardia arriva la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che permette la scoperta di centinaia di residenze in tutta Italia. Per l'occasione i visitatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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