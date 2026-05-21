Cortili storici e palazzi privati aperti gratis a Milano | l' elenco dei luoghi da visitare domenica

Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Durante questa giornata vengono aperti gratuitamente cortili storici e palazzi privati in molte città della Lombardia e di altre regioni italiane. L’iniziativa consente ai visitatori di accedere a diversi luoghi di interesse storico e architettonico, alcuni dei quali normalmente non sono aperti al pubblico. L’elenco dei luoghi aperti viene pubblicato dall’associazione ogni anno prima dell’evento.

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Domenica 24 maggio a Milano e in tutta la Lombardia arriva la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che permette la scoperta di centinaia di residenze in tutta Italia. Per l'occasione i visitatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggio Cortili storici e palazzi privati aperti (gratis) a Milano: l'elenco dei luoghi da visitare domenicaDomenica 24 maggio a Milano e in tutta la Lombardia arriva la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane c ... milanotoday.it Dal 5 al 7 giugno 2026, tra i cortili dei palazzi storici, #PiazzaPioII della città ideale del Rinascimento e il borgo di #Monticchiello, torna l’ #EmporioLetterariodiPienza di #AssociazioneCulturaleCompagniadelTeatroCaffeinaEventi e #ComunediPienza montal x.com Bitonto Cortili Aperti: 53 siti visitabili nel weekend tra palazzi storici, chiese e cortiliBITONTO – Torna nel fine settimana la dodicesima edizione di Bitonto Cortili Aperti, manifestazione dedicata quest’anno al Barocco che trasformerà la città in un grande museo diffuso a cielo aperto. giornaledipuglia.com Cortili sporchi reddit