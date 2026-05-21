Corsa promozione Monza scalpita Bianco avverte | Ora equilibrio

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza ha completato il primo passo verso la promozione vincendo la partita di ritorno contro la Juve Stabia e assicurandosi così l’accesso alla finale playoff. La gara si è conclusa con una prestazione caratterizzata da entusiasmo, solidità e attenzione nei novanta minuti. La squadra ha mostrato grande presenza mentale durante l’intero incontro, portandosi così a un passo dalla promozione. Ora la società si prepara per la sfida decisiva.

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Il primo passo, quello con la Juve Stabia, è stato fatto. Entusiasmo, solidità e grande presenza mentale nell’arco dei novanta minuti della sfida di ritorno: così il Monza ha conquistato la finale playoff. E ora si giocherà la promozione in Serie A contro il Catanzaro che, dopo aver battuto 3-0 il Palermo all’andata, ieri si è qualificato pur perdendo 2-0. Anche per l’atto decisivo ai brianzoli basteranno due pareggi per accedere alla massima categoria. Ma Bianco prosegue sulla strada del "vietato fare calcoli": nel post gara contro i campani, il tecnico si è soffermato solo sulla propria squadra. "L’importante per noi è essere in finale e poterci giocare fino in fondo questa grandissima opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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