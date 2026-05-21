Corsa promozione Monza scalpita Bianco avverte | Ora equilibrio

Il Monza ha completato il primo passo verso la promozione vincendo la partita di ritorno contro la Juve Stabia e assicurandosi così l’accesso alla finale playoff. La gara si è conclusa con una prestazione caratterizzata da entusiasmo, solidità e attenzione nei novanta minuti. La squadra ha mostrato grande presenza mentale durante l’intero incontro, portandosi così a un passo dalla promozione. Ora la società si prepara per la sfida decisiva.

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