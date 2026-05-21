Nel torneo di Roland Garros, che inizia domenica 24 maggio, si nota un forte interesse attorno a Novak Djokovic. Recentemente, un ex tennista ha commentato pubblicamente la decisione presa dal giocatore dopo il torneo di Roma, affermando di essere rimasto sorpreso. La sua scelta ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre il pubblico si prepara a seguire le partite di questa edizione. La partecipazione di Djokovic resta uno dei temi principali tra gli eventi in programma.

Nel Roland Garros che prende il via domenica 24 maggio c’è tanta curiosità intorno a Novak Djokovic. Il serbo, in assenza del detentore del titolo Carlos Alcaraz, potrebbe essere considerato come il possibile secondo favorito alle spalle di Jannik Sinner e, in caso positivo, potrebbe vincere il venticinquesimo Slam della carriera. Alex Corretja, ex numero due ATP e opinionista di Eurosport, ha analizzato la situazione dell’ex numero uno del mondo in un’intervista rilasciata a TNT Sport. Lo spagnolo si è soffermato in particolare sulla condizione fisica del serbo e sulla difficoltà nel passare dal non giocare al disputare partite al meglio dei cinque set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Corretja su Djokovic: “La sua decisione dopo Roma mi ha stupito”

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