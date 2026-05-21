Corone russe rimosse È scontro sul cippo

Lo scorso 10 maggio si è verificato un episodio di tensione al cippo che a Casalecchio ricorda le 13 vittime dell’Eccidio del Cavalcavia, avvenuto nel 1944. Durante la manifestazione sono state rimosse delle corone, scatenando una disputa tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione di testimoni e partecipanti, generando un confronto acceso sulla gestione e il significato di quel memoriale. La vicenda resta al centro di discussioni pubbliche e legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È bufera attorno alla manifestazione del 10 maggio scorso al cippo che a Casalecchio ricorda le 13 vittime dell’Eccidio del Cavalcavia, avvenuto il 10 ottobre 1944. Un gruppo di esponenti delle associazioni Russia Emilia Romagna, Amicizia Bielorussia Emilia Romagna, Comitato Ucraina Antifascista, Amicizia e Solidarietà Italia-Rpdc e della rivista Marx21 hanno organizzato un "Reggimento Immortale", una manifestazione uguale a quelle che si tengono in Russia per ricordare i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Nell’Eccidio del Cavalcavia furono sei, di cui tre mai identificati, i russi trucidati dai nazifascisti. Sul Cippo sono stati deposti una corona di alloro con questa scritta sul cartiglio in rosso: "Onore ai combattenti sovietici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corone russe rimosse. È scontro sul cippo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cade dalla mountain bike sul Monte Cippo, 31enne intubato e recuperato con il verricelloPesaro, 7 marzo 2026 – Cade dalla mountain bike lungo i sentieri del Monte Cippo, perde conoscenza e scatta una complessa operazione di soccorso con... Leggi anche: Max Mara Corone: Eleganza italiana, tessuti e vestibilità Corone russe rimosse. È scontro sul cippoÈ bufera attorno alla manifestazione del 10 maggio scorso al cippo che a Casalecchio ricorda le 13 vittime dell’Eccidio del Cavalcavia, avvenuto il 10 ottobre 1944. Un gruppo di esponenti delle ... ilrestodelcarlino.it Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili dopo un’azione dell’ufficio legale MediasetSono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata rimossa. Negli spazi social a lui riconducibili, l’ex ... ilfattoquotidiano.it