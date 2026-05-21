Connection Missions una rete di solidarietà tra l’Italia e il mondo

Un ponte di solidarietà tra Italia e mondo, costruito attraverso azioni concrete, presenza umana e sostegno alle persone più fragili. È il messaggio emerso oggi al Senato della Repubblica durante la conferenza stampa “Connection Missions: rete di solidarietà in Italia e nel mondo”, promossa su iniziativa del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan nella Sala Caduti di Nassirya. L’incontro ha registrato il forte apprezzamento dei presenti, accendendo l’attenzione sui progetti portati avanti dall’associazione di volontariato attiva in Italia e nel mondo Connection Missions, nei contesti di fragilità sociale ed economica, in Italia, Ucraina e Rwanda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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