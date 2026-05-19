Il mondo del digitale fa rete alle Officine Bellotti | incontri tra liberi professionisti aziende e startup
Il settore digitale in Sicilia si sviluppa attraverso incontri tra professionisti, aziende e startup presso le Officine Bellotti, creando occasioni di confronto e collaborazione. Il mercato digitale nell’isola ha un valore di circa 2,6 miliardi di euro all’anno, posizionandosi come il terzo più grande del Sud Italia, dopo le regioni di Campania e Puglia. Questi incontri rappresentano una piattaforma di scambio per le realtà del territorio, puntando a favorire la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema digitale locale.
Il mercato digitale in Sicilia vale circa 2,6 miliardi di euro annui, e l'Isola è il terzo mercato del Sud Italia dopo Campania e Puglia. Si stima inoltre un bacino di 50-60 mila specialisti Ict operanti o residenti stabilmente sul territorio. Eppure, il mondo del digitale sull'Isola appare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Perugia, al via il co-working di Poste Italiane. 'Uno spazio attrezzato per aziende e liberi professionisti'La nuova iniziativa si chiama Spazi per l'Italia ed è destinata a chi ha bisogno di luoghi fisici per svolgere le proprie attività Poste Italiane ha...
Tuscania, aziende e liberi professionisti possono lavorare all'interno dell'ufficio postaleAree di lavoro per aziende, organizzazioni e liberi professionisti nell'ufficio postale di Tuscania.