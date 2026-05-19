Il mondo del digitale fa rete alle Officine Bellotti | incontri tra liberi professionisti aziende e startup

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore digitale in Sicilia si sviluppa attraverso incontri tra professionisti, aziende e startup presso le Officine Bellotti, creando occasioni di confronto e collaborazione. Il mercato digitale nell’isola ha un valore di circa 2,6 miliardi di euro all’anno, posizionandosi come il terzo più grande del Sud Italia, dopo le regioni di Campania e Puglia. Questi incontri rappresentano una piattaforma di scambio per le realtà del territorio, puntando a favorire la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema digitale locale.

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Il mercato digitale in Sicilia vale circa 2,6 miliardi di euro annui, e l'Isola è il terzo mercato del Sud Italia dopo Campania e Puglia. Si stima inoltre un bacino di 50-60 mila specialisti Ict operanti o residenti stabilmente sul territorio. Eppure, il mondo del digitale sull'Isola appare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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