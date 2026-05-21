Condominio sott’acqua stufi di subire danni

A Sesto Fiorentino si sono verificati danni ricorrenti a causa di infiltrazioni d'acqua che hanno allagato i piani inferiori di un condominio. I residenti lamentano ripetuti problemi legati alla mancanza di interventi risolutivi e sono stufi di subire danni alle proprietà. La situazione si ripresenta in modo frequente, specialmente durante le giornate di pioggia intensa, con l'acqua che entra nelle abitazioni e danneggia mobili e impianti. I condomini chiedono interventi immediati per risolvere la questione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sesto Fiorentino, 21 maggio 2026 – Tutti a guardare il cielo quando è nuvoloso. Perché, in caso di minaccia di forti piogge, nei residenti dei palazzi di via Di Vittorio sale la paura legata all’eventualità che possano di nuovo andare sott’acqua i garage, come a marzo 2025 ma anche nel settembre e ottobre successivi. “In realtà – racconta uno dei condomini, Luca Ridi – la situazione va avanti da molti anni, fin dagli ’80 con i primi allagamenti e varie comunicazioni inviate sia ai Comuni di Sesto e Calenzano, visto che siamo al confine, che a Publiacqua. Nel 2010 Publiacqua dispose per la realizzazione di tre griglie per la raccolta delle acque meteoriche su via di Calenzano ma con scarsi risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condominio sott’acqua, “stufi di subire danni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Puglia allagata, agricoltura sott’acqua: gravi danni al comparto primarioTorrenti esondati, campagne allagate, strade rurali rese inaccessibili da fango e allagamenti, colture sott’acqua: tutta la Puglia, in queste... Capitanata sott’acqua: comincia la conta dei danni, raccolti danneggiati o completamente persiA poche ore dalla fine delle piogge torrenziali che hanno colpito la Capitanata, si apre la fase più difficile per gli agricoltori: la conta dei...