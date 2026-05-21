Concorso a premi Prof Mario Piantedosi il 30 maggio la manifestazione finale
Il 30 maggio si terrà la manifestazione finale della sesta edizione del Concorso a Premi dedicato al Prof. Mario Piantedosi, promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina. La manifestazione si concentrerà su tematiche legate alla sicurezza digitale, al bullismo e al cyberbullismo. Il Circolo è presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno. L’evento si svolgerà in una data stabilita e coinvolge i partecipanti che hanno preso parte alle attività del concorso.
La sicurezza digitale, i temi del bullismo e del cyberbullismo, al centro della VI Edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi”,promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina-presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il concorso rende omaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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