Concorso a premi Prof Mario Piantedosi il 30 maggio la manifestazione finale

Il 30 maggio si terrà la manifestazione finale della sesta edizione del Concorso a Premi dedicato al Prof. Mario Piantedosi, promosso dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina. La manifestazione si concentrerà su tematiche legate alla sicurezza digitale, al bullismo e al cyberbullismo. Il Circolo è presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno. L’evento si svolgerà in una data stabilita e coinvolge i partecipanti che hanno preso parte alle attività del concorso.

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