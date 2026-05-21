Con la sostenibilità si comincia da piccoli ecco i premi per le scuole di A&T 2000

Le scuole partecipanti ai premi di A&T 2000 si sono distinte per iniziative e progetti legati alla sostenibilità. La competizione premia le scuole che hanno promosso pratiche ecologiche e comportamenti rispettosi dell’ambiente tra gli studenti. I riconoscimenti sono stati consegnati in occasione di una cerimonia ufficiale, durante la quale sono stati evidenziati gli sforzi fatti dalle scuole per sensibilizzare i giovani sui temi ambientali. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituti scolastici provenienti da diverse regioni.

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La sostenibilità non si impara necessariamente da grandi, si costruisce naturalmente quando si è piccoli, nel momento esatto in cui un gesto diventa abitudine. È anche tra i banchi dell’infanzia e delle prime classi, dove la curiosità è ancora intatta e l’esempio pesa più di mille spiegazioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "La Pace si impara da piccoli": le scuole dell’infanzia di Perugia al Meeting di AssisiA scuola di Pace e fratellanza: una lezione speciale oggi per una rappresentanza degli studenti delle scuole dell’infanzia del Comune di Perugia, che... Da ITS (Business Management) a Laurea Triennale Economica (L-18) in 1 anno. Opinioni su come gestire questo carico di studio + stage? reddit RIDICOLI Il vostro gioco l’abbiamo capito da tempo. Finalmente anche a livello nazionale si comincia a parlare di chi sei, e questa è solo la punta dell’iceberg. Le tue bugie non funzionano più. #LIBERALALAZIO x.com/reportrai3/sta… x.com Sanremo 2026, con People & Planet Lab la sostenibilità diventa popLa sostenibilità non è mai stata così pop. Per sei giorni, dal 23 al 28 febbraio, in occasione del Festival di Sanremo 2026, ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Rai Radio e TIM ... rainews.it I cori da stadio e l’anti-Matteo Così comincia il viceregnoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola I cori da stadio e l’anti-Matteo Così comincia il viceregno pubblicato il 4 Luglio 2015 a firma di Fabrizio d’Esposito ... ilfattoquotidiano.it