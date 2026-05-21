Comune sciolto per infiltrazioni mafiose interrogazione in Parlamento

Un’istanza parlamentare è stata presentata al ministro dell’Interno riguardo allo scioglimento del Comune di Pagani, deciso dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2026. La richiesta mira a chiarire i tempi e le ragioni che hanno portato a questa decisione, avvenuta a pochi giorni da un’ultima riunione ufficiale. L’interrogazione si concentra sui passaggi amministrativi e sulle eventuali indagini condotte prima della delibera, senza includere commenti o valutazioni personali.

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