Comune sciolto per infiltrazioni mafiose interrogazione in Parlamento

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’istanza parlamentare è stata presentata al ministro dell’Interno riguardo allo scioglimento del Comune di Pagani, deciso dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2026. La richiesta mira a chiarire i tempi e le ragioni che hanno portato a questa decisione, avvenuta a pochi giorni da un’ultima riunione ufficiale. L’interrogazione si concentra sui passaggi amministrativi e sulle eventuali indagini condotte prima della delibera, senza includere commenti o valutazioni personali.

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“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per fare chiarezza sulla tempistica che ha portato allo scioglimento del Comune di Pagani per infiltrazioni mafiose, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2026, a pochissimi giorni dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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