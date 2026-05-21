Per chi sta pianificando un viaggio, la scelta del compagno ideale può dipendere dal segno zodiacale. Il Cancro preferisce ambienti familiari e confortevoli, mentre i Pesci si lasciano conquistare dai vicoli intricati delle città. Gli Ariete, invece, cercano avventure e sfide, pronti a mettere alla prova se stessi in ogni nuovo luogo. Questi tratti caratteriali si collegano alle preferenze di viaggio di ciascun segno, offrendo indicazioni su come affrontare le esperienze in compagnia.

Si sa che, proprio durante, il viaggio, emergono insicurezze e sentimenti che, in altre occasioni, dormono, sono sopiti, così la sorpresa è in agguato. Meglio provare a capire quale segno potrebbe condividere, con noi, obiettivi e desideri in movimento, chi coltiva cioè le nostre stesse aspettative, dinamiche simili e compatibili. E, per fare questo, non possiamo che cominciare dal Sagittario, il segno viaggiatore per antonomasia. Segno che adora esplorare per crescere, per espandere idee e convinzioni, mosso com’è da Giove che lo spinge a ricercare la verità ovunque, persino la spiritualità. Un buon viaggio sarà forse con i Pesci, altro segno di Giove che ricerca autenticità e bellezza nel movimento, situazioni suggestive e ricche di significato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Compagni di viaggio, il segno zodiacale ideale con cui partire

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