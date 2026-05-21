Come viene utilizzato il testo invisibile nei giochi e nelle app social?

Da screenworld.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcuni giochi e applicazioni social, è possibile trovare nomi utente o messaggi che appaiono vuoti o privi di caratteri visibili. Questi testi invisibili vengono creati utilizzando codici o caratteri speciali che non vengono visualizzati normalmente, ma sono riconosciuti dal sistema. Quando si inseriscono questi caratteri, il risultato è un nome o un messaggio che sembrano assenti, anche se in realtà sono presenti nel codice. Questa tecnica consente di aggirare le restrizioni sulla visualizzazione di contenuti testuali.

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Vi è mai capitato di vedere un nome utente o un messaggio su un gioco o un’app social completamente vuoto? Non ci sono lettere o simboli, ma si riceve comunque un messaggio o si visualizza un nome utente che la piattaforma non consente di lasciare vuoto. Si tratta di testo invisibile. E molte persone lo utilizzano. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio come viene utilizzato il testo invisibile nelle app di gioco e social e perché così tanti utenti lo trovano utile. Cos’è il testo invisibile?. Il testo invisibile è un carattere vuoto che all’occhio umano appare come uno spazio vuoto. Tuttavia, si tratta di un carattere Unicode che i sistemi riconoscono come un carattere valido. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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