Come si guida sulla Statale 16 le rilevazioni di Anas smascherano illeciti e cattive abitudini al volante

Recenti dati raccolti da Anas sulla Statale 16 mostrano diverse infrazioni commesse dagli automobilisti durante la guida. Le rilevazioni hanno evidenziato comportamenti come eccesso di velocità e mancate precedenze, che si verificano frequentemente lungo questa arteria principale. Le autorità hanno registrato numerosi casi di infrazioni accertate, senza tuttavia specificare il numero complessivo o il dettaglio dei singoli episodi. Le analisi si concentrano su comportamenti di guida che risultano più comuni in questa tratta rispetto ad altre vie di collegamento.

Come si guida sulla Statale 16 (e su altre principali direttrici d'Italia)? Lo dicono le rilevazioni di Anas che ha smascherato illeciti e cattive abitudini di guida degli automobilisti al volante. Tra queste, la pericolosa ‘abitudine’ di utilizzare il telefono mentre si è alla guida. Soltanto il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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