Un nuovo approfondimento esplora le abitudini quotidiane che compromettono la salute della barriera cutanea. Viene sottolineato come una semplice passione per la cura della pelle non sia sufficiente a prevenire danni, evidenziando le pratiche sbagliate che molte persone adottano senza rendersene conto. L’articolo si concentra su comportamenti comuni e sulle conseguenze dirette di alcune abitudini, offrendo uno sguardo pratico e diretto su come mantenere una pelle sana.

Se c’è una cosa che ho imparato facendo questo lavoro, è proprio che non basta essere appassionati di skincare. Mi spiego meglio. Quando dalla moda sono passata al beauty, è stato come entrare nel paese dei balocchi e, presa dall’entusiasmo, mi sono fatta prendere un po’ troppo la mano. Dirò solo che ad un certo punto mi sono ritrovata con la barriera cutanea danneggiata. Per me, che ha parte qualche brufolo sporadico sulla fronte da teenager e, occasionalmente, quelli da ciclo, non ho mai avuto problemi di pelle, mi sono ritrovata con alcune zone secche e altre infiammate. È proprio in questa occasione che ho imparato che la vera cura della pelle inizia con il prendersi cura della barriera cutanea.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Qual è il tuo peccato? Ecco le cattive abitudini che danneggiano la barriera cutanea

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