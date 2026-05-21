Le date riportate sulle etichette alimentari indicano il termine massimo entro cui consumare il prodotto in sicurezza, ma non tutte le scadenz e sono uguali. Alcuni alimenti, come quelli confezionati in modo stabile, possono essere ancora consumati dopo la data, mentre altri, come carne o latticini, rischiano di deteriorarsi rapidamente. È importante leggere attentamente le indicazioni, poiché ci sono diverse tipologie di scadenza, tra cui il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, fondamentali per fare scelte consapevoli.

Leggere le etichette alimentari dovrebbe essere il rito preliminare che anticipa qualunque acquisto al supermercato. Ogni prodotto porta infatti con sé una serie di informazioni come l'elenco degli ingredienti, gli allergeni, la quantità netta e soprattutto la data di scadenza o il Termine Minimo di Conservazione (TMC). Il TMC indica il periodo entro il quale l'alimento mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche. Superata questa data, non è necessariamente detto che sia da buttare via e anzi, in molti casi può essere consumato in tranquillità. Diverso è il caso delle vere e proprie scadenze, che riguardano la sicurezza microbiologica: la valutazione varia in base alla natura dell'alimento e al tipo di deterioramento a cui va incontro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come interpretare le scadenze sulle etichette alimentari?

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Le Date di Scadenza NON Significano quello che Credi (Ti Hanno Sempre Ingannato)

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