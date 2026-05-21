Durante la campagna elettorale del 2026, si è verificato un episodio in cui un candidato ha pubblicato su Facebook una richiesta di rettifica riguardante una mancata risposta da parte di un altro soggetto. La controparte ha successivamente risposto alla richiesta, mentre un terzo ha commentato la vicenda. La discussione si è svolta sui social, coinvolgendo diverse parti e mostrando come le comunicazioni online possano diventare parte integrante del confronto politico.

AREZZO – Nella campagna elettorale del 2026 succede anche questo: una richiesta di rettifica che chiede una rettifica di una mancata risposta che, secondo chi l’ha ricevuta, risposta non era. Se vi siete persi, tranquilli. Siamo ad Arezzo. Dopo la pubblicazione dell’ articolo sulle posizioni dei candidati sindaco e delle liste riguardo alle proposte avanzate da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, è comparso sui social un commento firmato da FARE Arezzo per conto di Marcello Comanducci. Nel post si contesta quanto riportato dall’associazione e ripreso dalla stampa, sostenendo che una risposta sarebbe stata inviata il 18 maggio via email e che pertanto sarebbe errato parlare di “silenzio”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci chiede la rettifica via Facebook: l’Arcobaleno risponde, l’Ortica pure

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