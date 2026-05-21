Coltellate al parcheggio Diamanti Aggressione e tentata rapina tre giovani patteggiano la pena
Tre giovani coinvolti in un episodio avvenuto la sera della vigilia di Natale nel parcheggio Diamanti hanno deciso di patteggiare la pena. L’aggressione, che si è verificata con coltellate nei confronti di altri coetanei, è stata oggetto di procedimento legale. I tre si sono accordati con il pubblico ministero e attendono la sentenza. L’incidente ha attirato l’attenzione della polizia, che ha avviato le indagini subito dopo l’accaduto.
Patteggeranno la pena i tre giovani coinvolti nell’aggressione a colpi di coltello ai danni di alcuni coetanei avvenuta la vigilia di Natale nel parcheggio Diamanti. Il trio – tutti italiani di 19, 20 e 21 anni – è imputato a vario titolo di tentata rapina e lesioni. Uno solo di loro, il più giovane che aveva materialmente impugnato la lama, deve rispondere anche di porto abusivo di armi. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Marco Peraro e al pubblico ministero Barbara Cavallo. Come accennato, le parti hanno raggiunto l’accordo per il patteggiamento: un anno e mezzo per il 20enne e il 21enne e due anni per il 19 enne. Prima di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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