Tre giovani coinvolti in un episodio avvenuto la sera della vigilia di Natale nel parcheggio Diamanti hanno deciso di patteggiare la pena. L’aggressione, che si è verificata con coltellate nei confronti di altri coetanei, è stata oggetto di procedimento legale. I tre si sono accordati con il pubblico ministero e attendono la sentenza. L’incidente ha attirato l’attenzione della polizia, che ha avviato le indagini subito dopo l’accaduto.

Patteggeranno la pena i tre giovani coinvolti nell’aggressione a colpi di coltello ai danni di alcuni coetanei avvenuta la vigilia di Natale nel parcheggio Diamanti. Il trio – tutti italiani di 19, 20 e 21 anni – è imputato a vario titolo di tentata rapina e lesioni. Uno solo di loro, il più giovane che aveva materialmente impugnato la lama, deve rispondere anche di porto abusivo di armi. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Marco Peraro e al pubblico ministero Barbara Cavallo. Come accennato, le parti hanno raggiunto l’accordo per il patteggiamento: un anno e mezzo per il 20enne e il 21enne e due anni per il 19 enne. Prima di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate al parcheggio Diamanti. Aggressione e tentata rapina, tre giovani patteggiano la pena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milano, rapina su bus notturno: tre giovani ai domiciliari per aggressione a 17enneUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...

Tentata rapina in via Filangieri: arrestato 43enne dopo l’aggressione? Cosa scoprirai Come sono riusciti gli agenti a rintracciare il fuggitivo? Cosa è successo esattamente durante l'aggressione ai turisti? Perché...