Colleferro Tantissimi Auguri a Elio Elia che proprio oggi 18 Aprile festeggia il suo 90° Compleanno
Oggi a Colleferro si celebra il 90º compleanno di Elio Elia, nato il 18 aprile 1936. L’amministrazione comunale e la comunità locale gli hanno rivolto numerosi auguri in questa occasione speciale. La giornata è stata segnata da messaggi di auguri pubblici e da un momento di condivisione tra amici e parenti. La celebrazione si inserisce nelle tradizioni della città di riconoscere i traguardi di lunga vita dei cittadini.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Elio Elia nato il 18 Aprile 1936 quindi compie 90 anni. Gli fanno tantissimi auguri l’Amministrazione comunale, la L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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