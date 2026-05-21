Codogno con Gusto tra cibo e animali
A Codogno, il polo fieristico e le piazze si stanno allestendo per la prossima edizione di “Codogno con Gusto”, un evento che combina incontri su tematiche scientifiche e la promozione dei prodotti tipici locali. La manifestazione è organizzata dal dottor Enrico Rossi e dal consigliere comunale Matteo Zambelloni, che hanno coordinato le attività per preparare l’evento. Sono previste varie iniziative dedicate sia alla gastronomia che agli animali, con spazi espositivi e momenti di approfondimento.
Il polo fieristico e le piazze si preparano a ospitare la nuova edizione di “Codogno con Gusto”, manifestazione che unisce approfondimento scientifico e valorizzazione dei prodotti tipici grazie agli sforzi organizzativi del dottor Enrico Rossi e del consigliere comunale Matteo Zambelloni. L’evento si articolerà in due momenti distinti, venerdì 29 e sabato 30. La prima giornata, all’auditorium Vezzulli, sarà dedicata ai tavoli tecnici e ai convegni. I lavori si apriranno alle 8.30 con i saluti del sindaco Francesco Passerini e dei consiglieri regionali Patrizia Baffi e Roberta Vallacchi. La mattinata proseguirà con relazioni sulla storia e l’evoluzione della zootecnia da latte, i cambiamenti colturali e le dinamiche dell’alimentazione bovina curate dai relatori Anna Sandrucci, Claudio Leoni e Francesco Masoero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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