Codogno con Gusto tra cibo e animali

A Codogno, il polo fieristico e le piazze si stanno allestendo per la prossima edizione di “Codogno con Gusto”, un evento che combina incontri su tematiche scientifiche e la promozione dei prodotti tipici locali. La manifestazione è organizzata dal dottor Enrico Rossi e dal consigliere comunale Matteo Zambelloni, che hanno coordinato le attività per preparare l’evento. Sono previste varie iniziative dedicate sia alla gastronomia che agli animali, con spazi espositivi e momenti di approfondimento.

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