Circonvallazione Ovest via al terzo e ultimo stralcio | investimento da 4,9 milioni

Il Comune di Bondeno ha approvato in Giunta un accordo con il municipio di Cento per la gestione dell’appalto relativo al terzo e ultimo stralcio dei lavori per la Circonvallazione Ovest. L’investimento previsto per questa fase è di circa 4,9 milioni di euro. La collaborazione tra i due enti riguarda l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’assegnazione dei lavori. Questa decisione riguarda esclusivamente le procedure di affidamento e non comporta modifiche alle opere in sé.

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Il Comune di Bondeno ha varato in Giunta il provvedimento che prevede una partnership con il municipio di Cento per avvalersi della Cuc per l’assegnazione dell’appalto riguardante il terzo e ultimo stralcio dei lavori per la Circonvallazione Ovest.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayUn. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1,000 km | Beijing to Nanjing | No Traffic Lights | China Highway Drive 4K | POV | No Music Sullo stesso argomento Cimitero di Cattolica, parte l’ultimo stralcio di lavori: investimento da 150 mila euroDopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, al via i primi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di... Con i problemi del sottopasso rispunta l’idea passante OvestI gravi problemi e le continue interruzioni al traffico del sottopasso ferroviario che collega la circonvallazione ovest a via Forlanini hanno fatto rispuntare un progetto che sembrava finito in un ca ... polesine24.it Circonvallazione Ovest più vicina. Settembre decisivo per i lavoriScadono il 16 settembre i termini del bando indetto dal Comune di Campi e relativo ai lavori per la realizzazione della circonvallazione ovest. Un’infrastruttura strategica per il territorio e che ... lanazione.it