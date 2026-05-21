Choc Juve niente Champions e maxi stangata UEFA | Come il Chelsea

La Juventus potrebbe non partecipare alla prossima edizione della Champions League a causa di una nuova sanzione UEFA. La società è stata convocata a Nyon, dove è stata giudicata recidiva dopo la squalifica inflitta nel 2023 per illeciti amministrativi. La decisione, ancora non ufficiale, arriva in un momento di crisi per il club, che si trova già sotto pressione per altre questioni legali e sportive. Se confermata, questa sanzione rappresenterebbe una battuta d’arresto significativa per le ambizioni della squadra.

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“A Nyon da recidiva dopo la squalifica ricevuta nel 2023 sempre per illeciti amministrativi” La stagione della Juve rischia concretamente di terminare in maniera disastrosa, ovvero con la mancata qualificazione alla prossima Champions. Le speranze sono ormai minime, visto che ai bianconeri neanche un successo nel derby col Torino potrebbe bastare per arrivare tra le prime quattro. Ma il peggio per il club di John Elkann, che Spalletti incontrerà a breve (per chiedere la testa o, quantomeno, l’accantonamento di Comolli?), potrebbe arrivare dopo la fine di questa annata. Choc Juve, niente Champions e stangata UEFA: “Come il Chelsea” (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Choc Juve, niente Champions e maxi stangata UEFA: “Come il Chelsea” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video In Diretta : Juventus vs Pafos | Champions League 25/26 | Streaming completo della partita Sullo stesso argomento Chelsea, stangata per Pedro Neto: squalifica e maxi?multa dopo gli insulti all’arbitro! La ricostruzioneMancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano... Stangata City, maxi penalizzazione: “La Champions all’Inter a tavolino”di Bruno De SantisÈ in arrivo la sentenza per il Manchester City e spunta l’ipotesi che il club inglese perda anche la Champions del 2023 Gli oltre... Juve, senza la Champions sono guai non solo per un anno: dagli sponsor al ranking, tutte le graneNon ballano solo 28,2 milioni di euro tra qualificarsi per la prossima Champions League e accontentarsi dell'Europa League. Alla Juventus, a 90' dal salutare la massima competizione europea per club, ... msn.com Spalletti senza mezze misure: Senza la Juve non è ChampionsSenza la Juve non è Champions. Parole e idee firmate Luciano Spalletti al termine di Atalanta-Juve, decisa da un gol di Boga al 3' della ripresa. Bianconeri momentaneamente quarti a -3 dal Milan ... corrieredellosport.it