Stangata City maxi penalizzazione | La Champions all’Inter a tavolino

È in arrivo una sentenza che riguarda il Manchester City, con oltre cento capi d’accusa contro il club inglese. Si discute anche della possibilità che venga escluso dalla Champions League 2023, a seguito di una maxi penalizzazione. La vicenda si protrae da diversi anni e riguarda diverse accuse legate a violazioni delle normative sportive. La decisione finale si attende nelle prossime settimane.

di Bruno De Santis È in arrivo la sentenza per il Manchester City e spunta l’ipotesi che il club inglese perda anche la Champions del 2023 Gli oltre cento capi d’accusa sono una spada di Damocle con cui il Manchester City sta convivendo da anni ormai. Le violazioni del Fair Play Finanziario potrebbero provocare un vero e proprio terremoto nel calcio inglese. È già successo in passato con squadre penalizzate in maniera anche dura per capi d’accusa infinitamente minori rispetto a quelli di cui è accusato la società di Manchester. Ecco perché da giorni si parla di una possibile stangata per i Citizens che potrebbero anche essere pesantemente penalizzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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