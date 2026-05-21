In una stagione che ha sorpreso molti, l’allenatore alla sua prima esperienza sulla panchina nerazzurra ha conquistato sia lo scudetto che la coppa nazionale. Dopo un percorso intenso e ricco di partite, il tecnico ha visto i propri sforzi premiati con due trofei importanti. A giugno nessuno avrebbe pronosticato un risultato simile, ma ora il team si prepara a festeggiare i successi conquistati sul campo. È un risultato che segna un punto di svolta per la società e per il suo allenatore.

di Stefano Cori Chivu alla sua prima stagione alla guida dell’Inter ha raggiunto un traguardo praticamente storico! Alzi la mano chi lo avrebbe detto circa un anno fa. Alzi la mano chi il giorno dell’annuncio di Cristian Chivu si immaginava che la stagione dei nerazzurri sarebbe finita così. Uno Scudetto vinto con tre giornate d’anticipo ed una Coppa Italia conquistata senza troppe difficoltà. Un double che rischia di passare in sordina, ma che nella storia del calcio italiano si è verificato solamente altre 11 volte. E da ieri sera ce n’è una dodicesima e a riuscirci è stata l’Inter di Chivu. Due successi che in questi giorni sono sembrati quasi scontati, ma sui quali la quasi totalità degli interisti non avrebbero puntato un solo euro a bocce forme. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu fa doppietta, Scudetto più Coppa: e chi lo avrebbe mai detto a giugno?

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