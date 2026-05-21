L’ex moglie di Paolo Ruffini e la sua attuale compagna sono al centro di alcune notizie recenti. Ruffini, attore e regista, è fidanzato da circa quattro anni con Barbara, con la quale ha condiviso questa relazione negli ultimi tempi. Durante un'intervista, Ruffini ha espresso il desiderio di diventare padre, specificando che, se ciò accadesse, sarebbero felici. Non sono stati forniti dettagli sulla sua ex moglie o su eventuali altri rapporti sentimentali.

Paolo Ruffini è fidanzato da quattro anni con Barbara. «Mi piacerebbe diventare papà, se dovesse accadere saremo felici. Ma è un pensiero che dobbiamo ancora sedimentare», ha spiegato parlando anche del rapporto con l’ex moglie Claudia: «Oggi siamo in buoni rapporti, anche se all’inizio non è stato facile raggiungere questo equilibrio. Lei mi disse “non è che ti lascio, ti libero”. Grazie a lei ho imparato ad amare me stesso a vivere la libertà». Alla fine Paolo si è augurato di «trovare traiettorie diverse nella vita». Continuiamo a lavorare assieme, siamo in ottimi rapporti e so che sembra anomalo ma penso sia più normale continuare a voler bene a qualcuno a cui hai tenuto anche quando si vorrebbe che, finito un rapporto, tu lo debba odiare», ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e la compagna di Paolo Ruffini?

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