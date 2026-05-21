Enrico Papi è sposato con Raffaella Schettino dal 1998. La coppia ha due figli: Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, arrivato nel 2008. Raffaella Schettino ha spesso condiviso commenti sulla sua relazione con Papi, affermando di essere stata paziente e comprensiva nel corso degli anni. La coppia vive insieme da diversi anni e ha mantenuto una presenza stabile e discreta sui social e nei media.

Enrico Papi è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, con la quale ha avuto due figli: Rebecca, nel 2000, e Iacopo, nel 2008. Nel 2021 si dichiara sessualmente fluido. «Mia moglie è sempre stata paziente e comprensiva – ha sottolineato Enrico Papi durante l’intervista a Chi -. Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Enrico Papi, Raffaella Schettino: “È sempre stata paziente e comprensiva con me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi: “Mi è sempre stata molto vicino”La moglie di Umberto Tozzi è Monica Michielotto, ex modella con la quale è convolato a nozze nel 1995: dalla loro unione è arrivata la figlia Natasha.

Enrico Papi riaccende la prima serata con un cult intramontabileEnrico Papi riaccende la prima serata con un cult intramontabile Una straordinaria avventura televisiva che metterà a dura prova l’istinto e la...

Enrico Papi e l'amore per la moglie Raffaella Schifino al suo fianco da 30 anni (momenti difficili compresi)Dagli esordi da comico nei palasport ai quiz musicali, dalla polemica con Franca Ciampi alla vita negli Usa, tutto sul conduttore tv ... elle.com

Enrico Papi: quando Franca Ciampi lo definì un cretino, chi è la moglie Raffaella con cui sta da 28 anniGiovedì 21 maggio il conduttore torna in tv su Italia 1, in prima serata, con la nuova edizione di Sarabanda Celebrity ... corriere.it

Perché in Italia abbiamo abbiamo questa tendenza negli ultimi 50/40 anni di far doppiare youtubers, cantanti, rappers, influencers, conduttori televisivi, ecc…di cui la maggior parte dei casi fanno schifo, e tra l’altro impedendo la nascita di una nuova generazio reddit