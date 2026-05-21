Che strano | tra i fan di Meloni c' è chi non è patriota ma qualcos' altro che fa rima

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente dichiarazione della presidente del consiglio ha attirato l’attenzione, poiché ha espresso condanna per le azioni di Israele contro i civili coinvolti in un incidente avvenuto a bordo delle navi della Global Sumud. La leader politica ha criticato le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse su ordine di un ministro israeliano. La posizione ha suscitato reazioni tra i sostenitori, alcuni dei quali sono stati sorpresi nel constatare che tra i loro preferiti ci sono persone che non si riconoscono pienamente nel concetto di patriottismo.

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Chi se lo sarebbe aspettato che le parole della presidente Giorgia Meloni contro le sfacciate violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani compiute da Israele, su ordine del ministro Ben Gvir, ai danni di cittadini anche italiani che erano a bordo delle navi della Global Sumud. 🔗 Leggi su Today.it

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