Che strano | tra i fan di Meloni c' è chi non è patriota ma qualcos' altro che fa rima

Una recente dichiarazione della presidente del consiglio ha attirato l’attenzione, poiché ha espresso condanna per le azioni di Israele contro i civili coinvolti in un incidente avvenuto a bordo delle navi della Global Sumud. La leader politica ha criticato le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse su ordine di un ministro israeliano. La posizione ha suscitato reazioni tra i sostenitori, alcuni dei quali sono stati sorpresi nel constatare che tra i loro preferiti ci sono persone che non si riconoscono pienamente nel concetto di patriottismo.

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