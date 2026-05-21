Che strano | tra i fan di Meloni c' è chi non è patriota ma qualcos' altro che fa rima
Una recente dichiarazione della presidente del consiglio ha attirato l’attenzione, poiché ha espresso condanna per le azioni di Israele contro i civili coinvolti in un incidente avvenuto a bordo delle navi della Global Sumud. La leader politica ha criticato le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse su ordine di un ministro israeliano. La posizione ha suscitato reazioni tra i sostenitori, alcuni dei quali sono stati sorpresi nel constatare che tra i loro preferiti ci sono persone che non si riconoscono pienamente nel concetto di patriottismo.
Chi se lo sarebbe aspettato che le parole della presidente Giorgia Meloni contro le sfacciate violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani compiute da Israele, su ordine del ministro Ben Gvir, ai danni di cittadini anche italiani che erano a bordo delle navi della Global Sumud. 🔗 Leggi su Today.it
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