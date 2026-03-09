Palazzo Zappalà Gemelli | apertura straordinaria e visita guidata

Palazzo Zappalà Gemelli apre straordinariamente le sue porte al pubblico, offrendo una visita guidata che permette di scoprire ambienti finora rimasti chiusi al pubblico. L’evento è promosso da Sicilia Gaia, che invita a varcare una soglia custodita per decenni, caratterizzata da un’atmosfera di riservatezza e aristocrazia. L’iniziativa si svolge in un giorno specifico e prevede l’ingresso con visita guidata.

Sicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita per decenni dietro una riservatezza aristocratica. Apre ufficialmente le sue porte Palazzo Zappalà Gemelli, una delle dimore storiche più affascinanti e meno conosciute del cuore pulsante di Catania. Una Storia Famigliare e Architettonica. Situato nel prestigioso tessuto barocco della città, il Palazzo rappresenta un esempio sublime di dimora nobiliare catanese. Edificato e rifinito con la maestria delle maestranze locali, l'edificio racconta secoli di storia cittadina attraverso i suoi saloni affrescati e i dettagli architettonici che fondono il gusto tardo-barocco con influenze neoclassiche.