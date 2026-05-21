Certosa Village 2026 | Benvenga Mannoia Salemme e Ranieri protagonisti della seconda edizione

La seconda edizione della Certosa Village 2026 si avvicina, confermando la presenza di artisti e personaggi noti che prenderanno parte agli eventi in programma. La manifestazione, che ha già riscosso grande attenzione durante la prima edizione con oltre 20.000 ingressi, si svolgerà in diverse location della zona. Tra i partecipanti annunciati ci sono artisti della musica e dello spettacolo, pronti a esibirsi di fronte al pubblico. La rassegna continuerà per diversi giorni, coinvolgendo anche altri artisti e performer.

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Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito patrimonio UNESCO del Vallo di Diano, dal 29 luglio al 5 agosto 2026, ospiterà la seconda edizione del Certosa Village, con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie, tra musica, giochi e momenti di partecipazione che culmineranno in un attesissimo meet & greet. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Certosa Village 2026: Benvenga, Mannoia, Salemme e Ranieri protagonisti della seconda edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al via la seconda edizione di Certosa Village, 4 artisti amati dal pubblico italiano Sullo stesso argomento Zendaya e Robert Pattinson protagonisti della seconda puntata di Amici 2026Dopo il debutto della scorsa settimana, segnato da una vittoria di misura su Canzonissima, il Serale di Amici 2026 prosegue con la registrazione... Certosa Village 2026: Benvenga, Mannoia, Salemme e Ranieri protagonisti della seconda edizioneSi parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai YoYo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie, tra musica, giochi e momenti di partecipazione che ... salernotoday.it Padula: Sal Da Vinci al Certosa Village tra musica e culturaGran finale in musica per il Certosa Village: sarà Sal Da Vinci, con il suo Stasera che sera! Summer Tour, a chiudere domani sera la prima edizione della rassegna che per tutto agosto ha animato la ... ansa.it