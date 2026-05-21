Cerreto Sannita | controlli dei Carabinieri su strada e locali e sospensioni
Nella valle telesina, i Carabinieri hanno aumentato i controlli lungo le strade e nei locali pubblici. Durante le operazioni, sono state controllate più di 100 persone e sono state effettuate verifiche sulla sicurezza delle attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno anche sospeso alcune attività e adottato misure di prevenzione per garantire il rispetto delle norme vigenti. Gli interventi sono stati programmati per assicurare un maggiore controllo sul territorio e sulla sicurezza pubblica.
Intensificati i servizi di prevenzione nella valle telesina: oltre 100 persone controllate, verifiche su sicurezza stradale e pubblici esercizi. Stretta nei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che nei giorni scorsi sono stati impegnati in verifiche alla circolazione stradale ed in ispezioni di alcuni locali pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale. Lo scopo del servizio, fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Col. Marco Keten, è quello di assicurare la dovuta serenità ai cittadini della valle telesina attraverso la prevenzione degli incidenti stradali e le verifiche sulla sicurezza dei locali che ospitano serate danzanti, dopo i tragici fatti svizzeri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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