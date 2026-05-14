Cerreto Sannita stretta dei Carabinieri contro le truffe

I Carabinieri di Cerreto Sannita hanno condotto un’operazione contro le truffe rivolte agli anziani e ai danni online, denunciando cinque persone coinvolte. L’intervento ha riguardato diverse indagini in corso e l’attività di prevenzione nel territorio. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto a reati di natura digitale e alle frodi ai danni di cittadini, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

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Cerreto Sannita, truffe agli anziani e online: operazione straordinaria dei Carabinieri, cinque persone denunciate. Cerreto Sannita, intensificati i controlli contro le truffe. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, nel Beneventano, stringono ulteriormente la maglia dei controlli contro le truffe agli anziani e quelle online, mettendo in campo un’operazione straordinaria di prevenzione e contrasto ai danni delle persone più vulnerabili. L’attività si è sviluppata nei giorni scorsi ed è stata rivolta in particolare alla tutela degli anziani, spesso presi di mira dai malfattori che sfruttano la loro fiducia e la fragilità emotiva per ottenere denaro o oggetti di valore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cerreto Sannita, stretta dei Carabinieri contro le truffe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cesinali, prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffeDurante l’incontro il Maresciallo ha risposto a tutte le curiosità e le domande poste dai partecipanti ribadendo che i Carabinieri non chiedono mai... Enel e l’Arma dei Carabinieri lanciano un ciclo di incontri contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile 2026 un nuovo ciclo di... Argomenti più discussi: Puglianello, anziano trovato morto nei campi: avrebbe accusato un malore; Trovato in possesso di crack: uomo arrestato dai Carabinieri. Diocesi: Cerreto Sannita, domani la Giornata giubilare dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità a Sant’Agata de’ GotiDomenica 6 luglio, la comunità diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti si ritroverà per celebrare la Giornata giubilare dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità, un ... agensir.it Diocesi: Cerreto Sannita, sabato la Festa dei PopoliDopo aver vissuto la 111° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che in occasione dell’anno giubilare ha coinciso con il Giubileo dei migranti e dei missionari, la diocesi di Cerreto ... agensir.it