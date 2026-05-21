Catania derby da film contro il Lecco | 3-3 e si vola in semifinale

Nel match tra Catania e Lecco, terminato 3-3, il risultato ha permesso ai padroni di casa di accedere alle semifinali. Dopo aver subito un’autorete, il Catania è riuscito a evitare la sconfitta grazie a due gol nei minuti finali, che hanno portato il punteggio in parità. I venti minuti finali sono stati decisivi, con i protagonisti che hanno segnato i gol che hanno ribaltato la situazione e garantito il passaggio del turno.

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? Punti chiave Come ha fatto il Catania a evitare la sconfitta dopo l'autorete?. Chi sono i protagonisti del ribaltamento di fronte ai 20.000 spettatori?. Perché il pareggio del Lecco non ha impedito il passaggio dei rossoblù?. Quando si giocheranno le semifinali contro l'Ascoli dopo questo derby?.? In Breve Gol di Donnarumma, Urso, Sipos, Marrone, Ierardi e Duca per il 3-3 finale.. Catania affronterà l'Ascoli nelle semifinali il 24 e 27 maggio 2026.. Ascoli batte Potenza 1-0, Salernitana vince contro Ravenna 2-0 e Brescia pareggia 0-0.. Oltre 20 mila spettatori hanno assistito al match tra Catania e Lecco.. Il Catania accede alla final four dei playoff di Serie C dopo un pareggio rocambolesco per 3-3 contro il Lecco, concluso con una sofferenza agonistica che ha tenuto con il fiato sospeso quasi 20 mila spettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, derby da film contro il Lecco: 3-3 e si vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Final Eight Coppa Italia: la Meta Catania vola in semifinale, Avellino battuto 5-2 Hockey pista, Coppa delle Nazioni: super Italia contro l’Argentina. Si vola in semifinaleL’Italia continua a fare bene nella Coppa delle Nazioni di hockey su pista: gli Azzurri vincono e convincono contro l’Argentina.