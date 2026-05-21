Casapound | Filo-immigrazionismo è sfruttamento precariato e neo-schiavismo

Nella notte, un nuovo striscione con la scritta “Filo-immigrazionismo uguale sfruttamento, precariato, neo-schiavismo” è stato affisso in città. Sullo striscione è presente anche un simbolo rappresentato da una tartaruga frecciata. La presenza del messaggio ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La questione delle politiche sull’immigrazione continua a essere al centro di dibattiti e confronti pubblici, spesso accompagnati da manifestazioni e provocazioni di varia natura.

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“Filo-immigrazionismo uguale sfruttamento, precariato, neo-schiavismo”: è questo il testo dello striscione firmato con la tartaruga frecciata, comparso nella notte in città. «Avete presente quando, criticando l’immigrazione di massa, qualcuno vi risponde «ma poi chi raccoglie i pomodori o fa da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La sinistra blocca Casapound ma apre le porte a ex Br e filo HamasPrima hanno occupato la sala stampa della Camera al fine di impedire - riuscendoci - lo svolgimento della conferenza stampa di Casapound. L'ipocrisia dell'Onu sullo schiavismoLa medaglia è la stessa ma c’è il rovescio che qualcuno preferisce sempre tenere nascosto, in nome della pseudocultura woke. Occupazione CasaPound, Piantedosi frena sulla regolarizzazione: Non è affare del ministeroA fine dicembre CasaPound, movimento dei fascisti del Terzo Millennio, ha inviato una lettera al Demanio per provare ad aprire un dialogo finalizzato alla regolarizzazione dell'occupazione a scopo ... romatoday.it E allora Casapound? Dopo lo sgombero del Leoncavallo, l'opposizione chiede pari trattamento. La sponda di Forza ItaliaSgomberano il Leoncavallo, ma non toccano Casapound. È l'accusa che fa il centrosinistra al governo nel giorno in cui, dopo 50 anni di occupazione, vengono messi i sigilli al centro sociale milanese ... huffingtonpost.it