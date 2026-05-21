Carrozzieri denunciati ad Assisi per truffa aggravata così gonfiavano i costi delle riparazioni
Due carrozzieri di Assisi sono stati denunciati per aver gonfiato i costi delle riparazioni di veicoli e aver richiesto somme superiori ai rimborsi assicurativi. Le indagini hanno accertato che i professionisti avevano manipolato le fatture e i preventivi, al fine di ottenere denaro aggiuntivo da parte dei clienti. La questura ha avviato un procedimento penale per truffa aggravata, sequestrando alcuni documenti e verificando le transazioni sospette. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui clienti coinvolti.
Due titolari di un’autocarrozzeria sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso ad Assisi. La vicenda è emersa a seguito della querela presentata da una cliente, che ha segnalato comportamenti illeciti legati alla riparazione della propria auto dopo un incidente. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due uomini avrebbero indotto la vittima a firmare un modulo ingannevole e richiesto somme di denaro ben superiori a quelle dovute, con l’obiettivo di ottenere un guadagno illecito. La denuncia e l’avvio delle indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, si è rivolta a un’autocarrozzeria di Assisi per far riparare il proprio veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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