Carrozzieri denunciati ad Assisi per truffa aggravata così gonfiavano i costi delle riparazioni

Due carrozzieri di Assisi sono stati denunciati per aver gonfiato i costi delle riparazioni di veicoli e aver richiesto somme superiori ai rimborsi assicurativi. Le indagini hanno accertato che i professionisti avevano manipolato le fatture e i preventivi, al fine di ottenere denaro aggiuntivo da parte dei clienti. La questura ha avviato un procedimento penale per truffa aggravata, sequestrando alcuni documenti e verificando le transazioni sospette. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui clienti coinvolti.

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