Carlos escluso dal concorso Atac | 22 anni fa mi fermarono per un po’ di fumo perché devo pagare ancora?

Carlos D'Alessandro, 46 anni, è stato escluso da un concorso pubblico legato alla gestione del trasporto pubblico locale. La decisione è arrivata dopo un colloquio in cui si sono discusse le sue vicende giudiziarie risalenti a 22 anni fa, quando aveva 24 anni. Durante l'incontro, Carlos ha chiesto perché debba ancora pagare per un episodio avvenuto così tanto tempo fa, riferendosi a un fermo di polizia causato da un fumo. La sua esclusione ha suscitato attenzione sulla questione delle conseguenze di vicende passate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui