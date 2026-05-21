Carlos escluso dal concorso Atac | 22 anni fa mi fermarono per un po’ di fumo perché devo pagare ancora?
Carlos D'Alessandro, 46 anni, è stato escluso da un concorso pubblico legato alla gestione del trasporto pubblico locale. La decisione è arrivata dopo un colloquio in cui si sono discusse le sue vicende giudiziarie risalenti a 22 anni fa, quando aveva 24 anni. Durante l'incontro, Carlos ha chiesto perché debba ancora pagare per un episodio avvenuto così tanto tempo fa, riferendosi a un fermo di polizia causato da un fumo. La sua esclusione ha suscitato attenzione sulla questione delle conseguenze di vicende passate.
Carlos D'Alessandro è stato respinto dopo un colloquio sulle sue vicende giudiziarie avvenute 22 anni prima quando aveva solo 24 anni. Oggi ne ha 46 e da dieci lavora come autista di linea in Italia e all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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