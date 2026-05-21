Una recente ricerca indica che consumare semi di sesamo neri potrebbe aiutare a contrastare la comparsa dei capelli bianchi o grigi. I semi di sesamo, considerati un superfood, sono stati associati a benefici specifici per i capelli. Secondo lo studio, un aumento dell’assunzione di questi semi può influire sulla colorazione dei capelli, grazie alle loro proprietà nutritive. Non sono stati menzionati altri metodi o interventi, e il focus rimane sull’effetto del consumo di semi di sesamo neri.

I semi di sesamo neri sono un superfood prezioso che contrasta la comparsa dei capelli bianchi o grigi. A sostenerlo è uno studio scientifico recente pubblicato quest’anno dal titolo Natural products and their derivatives as candidate treatments for hair greying che ha messo in evidenza il potere degli antiossidanti contenuti in questo tipo di semi. Come agiscono i semi di sesamo sui capelli bianchi. Gli estratti di sesamo agiscono sulle cellule staminali del follicolo pilifero contrastando gli effetti dei radicali liberi e dello stress ossidativo. Rispetto ai semi di sesamo bianchi che sono più comuni e conosciuti quelli neri contengono più sostanze antiossidanti che agiscono positivamente sulla melanogenesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capelli bianchi, una nuova ricerca suggerisce di assumere semi di sesamo per contrastarli: consumo e benefici

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I capelli bianchi Certo che si possono coprire!

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