L'integratore a base di semi di zucca sta diventando popolare tra chi desidera capelli più folti e lunghi. Questi semi, spesso considerati uno scarto alimentare, contengono una varietà di nutrienti utili. Vengono assunti come supplemento per favorire la crescita dei capelli. La sua efficacia viene spesso discussa tra le persone interessate a migliorare la salute capillare.

Infatti, come emerso dagli studi, l'olio estratto dai semi di zucca è da considerarsi a tutti gli effetti uno stimolante della crescita dei capelli: i nutrienti di cui è composto lo rendono infatti un precursore naturale della salute di scalpo e follicoli. Presente in molte medicine tradizionali, l'uso dell'olio di semi di zucca ha portato molti ricercatori contemporanei a osservarne le proprietà e i benefici sulla salute. Per quanto riguarda quella dei capelli, sono sicuramente sostanze come gli antiossidanti, i minerali come lo zinco e il selenio, le vitamine, gli acidi grassi e gli amminoacidi a diventare una risorsa potenzialmente preziosissima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'integratore ai semi di zucca per capelli folti e lunghi: i benefici da conoscere

