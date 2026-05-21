Durante una partita allo stadio, si è verificata una rissa tra tesserati e tifosi nella tribuna del Barbera. La scena è degenerata dopo che alcune persone sono state coinvolte in un alterco, con alcuni soggetti che si sono affrontati fisicamente. Sono state coinvolte anche le persone che accompagnavano i tecnici, che sono state raggiunte dal parapiglia. La polizia si è presentata sul posto per sedare la situazione e avviare le indagini.

? Domande chiave Chi ha scatenato la violenza con un semplice tocco sulla spalla?. Come sono finiti i familiari dei tecnici coinvolti nel parapiglia?. Perché le versioni tra Palermo e Catanzaro sono così opposte?. Cosa dimostrano i video riguardo all'aggressione subita dallo steward?.? In Breve Contatto fisico tra figlio di Polito e spettatore scatena rissa in tribuna.. Familiari di Alberto Aquilani coinvolti nel parapiglia tra tesserati e tifosi.. Il figlio del direttore sportivo avrebbe colpito uno steward durante lo scontro.. Ambulanza presente allo stadio Barbera per un malore di uno spettatore estraneo.. La tribuna dello stadio Barbera... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos al Barbera: rissa in tribuna tra tesserati e tifosi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caos in Arabia: autogol al 98? e rissa tra tifosi e VIP in tribuna? Domande chiave Come può l'Al-Hilal recuperare cinque punti nelle ultime due giornate? Perché l'errore di Bento ha distrutto il sogno di Cristiano...

Leggi anche: Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo

Petardi in campo, rissa e ospiti scortati fuori: caos in Palermo-Catanzaro(Adnkronos) - Caos al termine di Palermo-Catanzaro. Oggi, mercoledì 20 maggio, i rosanero hanno vinto il ritorno della semifinale playoff per 2-0, ma sono stati eliminati dalla squadra di Aquilani in ... msn.com

Palermo-Catanzaro finisce in rissa: Marcenaro accerchiato, petardi e malori, paura per i genitori di AquilaniLa semifinale dei playoff di Serie B al Barbera finisce nel peggiore dei modi: rosanero contro l'arbitro e petardi in campo. Paura per i genitori di Aquilani. sport.virgilio.it