Nel Comune di Campobasso sono stati assegnati circa sette milioni di euro destinati a interventi nel settore sportivo, scolastico e culturale, con una scadenza prevista nel 2026. Tra le spese previste ci sono i lavori di riqualificazione e ampliamento di alcune strutture scolastiche, tra cui una scuola elementare, e la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Particolare attenzione sarà rivolta ai fondi per la scuola di Mascione, mentre sono stati programmati anche interventi per la costruzione di nuove palestre e campi sportivi.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per la scuola di Mascione?. Quali nuovi impianti sportivi verranno costruiti con questi milioni?. Perché l'opposizione ha espresso dissenso sulla variazione di bilancio?. Come cambierà la piazza Prefettura grazie ai nuovi investimenti?.? In Breve Votazione con 14 favorevoli, 6 contrari e 10 astensioni in Consiglio comunale.. L'assessore Pina Panichella gestirà fondi per eventi dal Corpus Domini al Natale.. I finanziamenti coprono tre nuovi impianti sportivi e la scuola di Mascione.. I lavori interesseranno anche la piazza Prefettura per il decoro urbano.. Il Consiglio comunale di Campobasso ha approvato mercoledì 21 maggio una variazione di bilancio da 7 milioni di euro che garantisce finanziamenti immediati per la cultura, le scuole e lo sport cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: 7 milioni per sport, scuole e cultura fino al 2026

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