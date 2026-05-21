Campi Flegrei la terra torna a tremare | scossa di terremoto di 4.4 all’alba

Nella mattinata del 21 maggio, nei Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L’evento sismico si è verificato intorno alle 5 e ha causato apprensione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’area è rimasta sotto osservazione da parte delle autorità competenti. La scossa ha attirato l’attenzione di residenti e servizi di emergenza, che monitorano la situazione nelle prossime ore.

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