Campi Flegrei la terra torna a tremare | scossa di terremoto di 4.4 all’alba
Nella mattinata del 21 maggio, nei Campi Flegrei si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. L’evento sismico si è verificato intorno alle 5 e ha causato apprensione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’area è rimasta sotto osservazione da parte delle autorità competenti. La scossa ha attirato l’attenzione di residenti e servizi di emergenza, che monitorano la situazione nelle prossime ore.
Forte scossa di terremoto all’alba di oggi, 21 maggio, nei Campi Flegrei. Il sisma, registrato intorno alle 5.50 di oggi con epicentro nell’area di Pozzuoli e magnitudo 4.4, è stato avvertito distintamente in numerosi comuni dell’area flegrea e nella zona occidentale di Napoli. Secondo le prime segnalazioni, decine di residenti sono scesi in strada per la paura. La scossa è stata percepita anche a Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Qualiano, Varcaturo e Licola, oltre che nei quartieri occidentali del capoluogo campano. Dopo il terremoto principale sono state registrate altre scosse di minore intensità nell’ambito dello sciame sismico che sta interessando l’area dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Campi Flegrei, nuove scosse di terremoto: avviato uno sciame sismico
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