Campi Flegrei | aggiornamento sulla sequenza sismica

Nell’area dei Campi Flegrei, si è verificata una sequenza sismica iniziata con un evento di magnitudo stimata intorno a 4,4 alle 5:50. Dopo questa prima scossa, sono state registrate alcune repliche, situazione considerata normale in questo tipo di attività. Le analisi indicano che, all’interno di questa zona sismogenetica, l’energia rilasciata tende a diminuire nel tempo, portando a una graduale attenuazione delle scosse.

La sequenza sismica che si è attivata nell’area del golfo con l’evento di Md 4,4±0.3 delle 5:50 si avvale ancora di qualche replica, ciò è assolutamente normale ma in quel volume sismogenetico l’energia andrà rapidamente a calare. Molti si chiedono se possa fare scosse forti in altre zone come in una sorta di effetto “domino”. E’ capitato a volte che un evento energetico in un’area ne abbia stimolato un altro non lontano ma in questo caso possiamo sperare sulla matrice “isolata” di questo terremoto il cui epicentro si trova in una zona abbastanza lontana geograficamente da tutte le altre sismicamente attive. Questo terremoto non è stato causato da una impennata del sollevamento del suolo, quando gli eventi sono così energetici bisogna guardare molto indietro nel tempo e infatti il precedente sempre in quell’area risale a ben 11 mesi fa. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»

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