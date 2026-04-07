Bradisismo – Sequenza sismica nella notte

Nella notte, alle 4:38, si è verificata una sequenza sismica rilevante tra la Solfatara e il Monte Olibano. La sequenza ha coinvolto diversi eventi sismici nell’area, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato eventuali danni o vittime legate a questi movimenti tellurici. Le autorità stanno monitorando la situazione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

“C’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano” Visioni oniriche al Femminile C’è da segnalare una sequenza sismica abbastanza energetica avvenuta alle 4:38 nell’area compresa tra la Solfatara e il Monte Olibano. L’evento più energetico valutato di Md 3.3 è stato seguito da due repliche percepibili di cui una di Md 2.6 e da tutta una serie di piccoli eventi strumentali fino alle 8 circa, momento in cui la sismicità si è fermata. Monte Olibano aveva già dato segnali nei giorni scorsi, può essere che fossero eventi anticipatori a questo punto. Come ho sempre spiegato quando abbiamo a che fare con eventi di una certa energia, non sono mai relativi ad un aumento della velocità di sollevamento ma sempre a stress pregresso, un po’ come avvenuto il 28 febbraio, ricorderete che ci fu una Md 3. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Piccola sequenza sismica nel Forlivese: lievi scosse di terremoto in collinaPoche settimane fa l'entroterra forlivese era stato interessato da una debole attività sismica, con scosse intorno a magnitudo 2 Una serie di lievi...

Leggi anche: Campi Flegrei: Scossa a Pozzuoli, continua l’attività sismica e monitoraggio costante del bradisismo.

Si parla di: Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.6 all’alba del 7 aprile.

Campi Flegrei e bradisismo. Negli ultimi cinque anni attività sismica e magnitudo sono aumentate: 1.813 scosse solo a febbraioIn vent'anni il sollevamento del terreno è stato di 143 centimetri, ma nonostante le ultime scosse, non ci sarebbe una minaccia eruttiva L’area dei Campi Flegrei continua a vivere sospesa tra ... leggo.it

Contributi bradisismo, caos graduatorie con più esclusi che ammessi: la polemicaPer i nuclei familiari, su 536 domande esaminate, 252 sono state ritenute ammissibili e 284 escluse. Anche sul fronte degli edifici il quadro resta pesante: su 110 richieste, 37 hanno ottenuto ... napolitoday.it