Camper stretto tra due mezzi pesanti ennesimo incidente in autostrada

Oggi pomeriggio, alle 16:15, si è verificato un incidente sull'autostrada del sole nel tratto tra il casello di Valdarno e quello di Arezzo, nel punto al km 352 della corsia sud. Un camper si è trovato tra due mezzi pesanti, coinvolgendo i veicoli in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti in quella tratta.

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