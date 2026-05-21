Camper stretto tra due mezzi pesanti ennesimo incidente in autostrada
Oggi pomeriggio, alle 16:15, si è verificato un incidente sull'autostrada del sole nel tratto tra il casello di Valdarno e quello di Arezzo, nel punto al km 352 della corsia sud. Un camper si è trovato tra due mezzi pesanti, coinvolgendo i veicoli in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti in quella tratta.
Un altro incidente stradale nel tratto aretino dell'Autostrada del Sole. È avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16,15 all'altezza del km 352 della corsia sud della Milano- Napoli, tra il casello Valdarno e quello di Arezzo. Coinvolti due mezzi pesanti e un camper che è rimasto schiacciato nella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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