Cambio al vertice dei cyber 007 | chi è il nuovo controllore del web in Italia
Un nuovo nome al vertice dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'organismo incaricato di coordinare le attività di tutela del web nel paese. Il direttore generale, in carica dal marzo 2023, ha presentato le dimissioni senza ulteriori dettagli. La sua uscita dall’incarico rappresenta un cambiamento improvviso per l’ente che si occupa di sicurezza informatica. La sostituzione del dirigente avviene in un momento di attenzione crescente sulla protezione delle reti digitali nazionali.
Cambiamento di vertice inatteso all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Bruno Frattasi, prefetto ed ex capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Agenzia, ruolo che ricopriva dal marzo del 2023. Secondo più. 🔗 Leggi su Today.it
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