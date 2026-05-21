Calciomercato Roma si raffredda la pista Carlos Augusto | l’Inter pensa al rinnovo

Il calciomercato della Roma si concentra su vari obiettivi per rinforzare le fasce laterali in vista della prossima stagione. Recentemente, la pista che portava a Carlos Augusto sembra essersi raffreddata, mentre l’Inter sta valutando un rinnovo contrattuale con uno dei propri giocatori. La squadra giallorossa mantiene alta l’attenzione su diversi profili, senza aver ancora definito una scelta ufficiale. La situazione resta in evoluzione, con i dirigenti che seguono attentamente gli sviluppi.

La Roma continua a monitorare diversi profili per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa c’è anche quello di Carlos Augusto, esterno dell’ Inter che negli ultimi mesi è stato accostato al club capitolino. Il brasiliano, però, sembrerebbe orientato a proseguire la propria esperienza in nerazzurro, con l’Inter pronta a a discutere il rinnovo di contratto. la Roma a caccia di esterni: piace Carlos Augusto. La Roma sta lavorando alla costruzione della rose del futuro e uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è quello degli esterni. Il club giallorosso cerca infatti un giocatore capace di garantire spinta e qualità lungo la fascia sinistra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Inter, Bisseck e Carlos Augusto verso il rinnovo. La situazioneColpi di calciomercato low cost, si sono fatti spazio nelle ultime stagioni a suon di ottime prestazioni: ora l’Inter intende blindare Yann Bisseck e...

Calciomercato, l’Inter spinge per il rinnovo di Carlos AugustoRadio calciomercato vorrebbe il terzino sinistro dell’Inter Carlos Augusto in cerca di più spazio.

Calciomercato Roma news | Si lavora per il ds: Manna, Sogliano o Giuntoli. Idea Belghali (26 aprile 2026)Calciomercato Roma news: i giallorossi al lavoro per sostituire Massara, pronto all'addio. Sulla fascia occhi sull'algerino del Verona (26 aprile 2026) Il calciomercato Roma passa tanto dal nuovo ... ilsussidiario.net

Calciomercato Roma News | Si profila un addio clamoroso all’orizzonte: lo scenario (oggi 19 aprile 2026)Riavvolgendo il nastro, all’ordine del giorno c’è la lite a distanza tra il senior advisor Claudio Ranieri e appunto l’allenatore giallorosso: il primo ha rilasciato alcune dichiarazioni che, ... ilsussidiario.net