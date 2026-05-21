L'ex capitano del Milan, Davide Calabria, è intervenuto a Sky Sport per discutere di vari aspetti legati alla squadra. Durante l'intervista, ha commentato il suo legame con l'ex direttore tecnico del club, Paolo Maldini, affermando che con lui avrebbe ancora vestito la maglia rossonera. Ha anche toccato temi relativi a giocatori come Leao e Tonali, esprimendo alcune considerazioni sul loro ruolo e contributo alla squadra. La conversazione ha approfondito diversi aspetti legati alla rosa e alle scelte recenti del club.

L'ex terzino del Milan Davide Calabria è stato ospite del format di 'Sky Sport Unplugged'. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti delle sue parole. Si parte subito con Paolo Maldini: "Maldini è stato un idolo. Hai tanto rispetto per lui, lo conoscevo già perché giocavo con il figlio. Sempre stata una figura affascinante. Con lui sarei ancora al Milan? Per me sì, nella mia testa sì. Io vorrei sempre Maldini al mio fianco: è un esempio per tutti e non solo il migliore difensore di tutti i tempi. Manca al calcio, stiamo parlando dell'Olimpo. Mi ha consigliato di godermi la fascia da capitano del Milan". L'addio al Milan nel gennaio 2025 e il passaggio al Bologna, anche dopo la lite con Conceicao durante Milan-Parma: "Se mi manca il Milan? Stiamo parlando della mia casa, mi mancherà sempre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calabria a Sky: “Con Maldini sarei ancora al Milan”, il pensiero su Leao e Tonali

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