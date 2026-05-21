Un uomo di 65 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un albero di ciliegio in una frazione del comune. Secondo quanto riferito, è rimasto cosciente dopo l'impatto e presenta un trauma alla schiena. È stato trasportato con l'elisoccorso e sottoposto a esami medici per valutare le condizioni. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente e valutando eventuali responsabilità. La prognosi e le conseguenze precise del trauma non sono ancora state rese note.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a rimanere cosciente dopo l'impatto?. Quali sono state le reali conseguenze del trauma alla schiena?. Perché è stato necessario l'intervento immediato dell'elicottero sanitario?. Quali rischi nascondono le normali attività di cura del giardino?.? In Breve Caduta da tre metri sul prato verso le ore 18:00.. Soccorso coordinato tra vigili del fuoco di Levico Terme e 118.. Trasferimento in codice rosso tramite elicottero verso l'ospedale di Trento.. Rischi evidenziati per la manutenzione di alberi da frutto in zone collinari.. Un uomo di 65 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Trento ieri pomeriggio dopo una caduta da un ciliegio avvenuta nella sua abitazione a Santa Giuliana, frazione di Levico Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da un ciliegio a Santa Giuliana: 65enne in ospedale con l’elica

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