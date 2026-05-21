Buon compleanno Marco Boni Carmen Villani Lisa Demetz Mr T

Oggi si celebrano diversi compleanni tra personaggi pubblici e figure note nel mondo dello spettacolo e dell'informazione. Tra loro ci sono personalità che operano nel settore televisivo, giornalistico e musicale. Alcuni festeggiano i loro trentacinque, quarantacinque o cinquanta anni, mentre altri raggiungono tappe diverse. In questa giornata, sono ricordate anche alcune figure che hanno contribuito alla cultura e all'intrattenimento nel corso degli anni, con messaggi di auguri e celebrazioni pubbliche.

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