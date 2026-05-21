Buon compleanno Marco Boni Carmen Villani Lisa Demetz Mr T
Oggi si celebrano diversi compleanni tra personaggi pubblici e figure note nel mondo dello spettacolo e dell'informazione. Tra loro ci sono personalità che operano nel settore televisivo, giornalistico e musicale. Alcuni festeggiano i loro trentacinque, quarantacinque o cinquanta anni, mentre altri raggiungono tappe diverse. In questa giornata, sono ricordate anche alcune figure che hanno contribuito alla cultura e all'intrattenimento nel corso degli anni, con messaggi di auguri e celebrazioni pubbliche.
Buon compleanno Urbano Cairo, Emilio Carelli, Paola Saluzzi, Ugo Bertone, Carmen Villani, Carlo Pegorer, Simonetta Martone, Mr T (Lawrence Tureaud), Erica d’Adda, Monica Faenzi, Andrea de Marco, Giovanni Paglia, Marco Boni, Lisa Demetz, Joao Pedro Pereira Silva, Marco Carta, Michele Fedrizzi. Oggi 21 maggio compiono gli anni: Ugo Bertone, giornalista; Luciano Gatto, fumettista; Maria Grazia Ciani, grecista, traduttrice, accademica; Luciano Giorgi, avvocato, politico; Vittorio Mazzoni della Stella, politico; Carlo Andreotti, politico, giornalista; Giovanni de Nava, attore; Carmen Villani, cantante, attrice, showgirl; Ottavio Crepaldi, ex. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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