Un commento di un esperto italiano invita i giovani a mettere da parte gli smartphone e a condividere momenti di vicinanza fisica. Questa affermazione arriva in un contesto in cui si discute di comportamenti sociali e di come il digitale possa influenzare le relazioni tra i ragazzi. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento pubblico, mentre nel mondo dello spettacolo si fa riferimento a un'attrice americana nota per aver espresso un pensiero simile in un festival cinematografico.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Una grande attrice americana a Cannes diceva ‘togliete i telefoni e baciatevi'. Lo trovo un concetto stupendo da dare ai nostri ragazzi. Fate questo sforzo e ricordatevi che siamo fatti con i nostri sensi e non con le nostre fantasie”. Lo ha detto lo psichiatra ed educatore Paolo Crepet invitato sul palco della Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. Durante il suo breve intervento al panel che affronta il ruolo del linguaggio digitale nel fenomeno del bullismo, Crepet ha ricordato il suo lavoro negli anni sul tema. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Crepet: "Ragazzi togliete i telefoni e baciatevi"

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