Buco dell’ozono perché oggi si parla davvero di recupero

Nel 1985, un articolo pubblicato su Nature fotografò per la prima volta una grande depressione nello strato di ozono sopra l’Antartide, suscitando preoccupazione globale. Da allora, il buco dell’ozono è diventato un tema di discussione internazionale, portando a iniziative e accordi come il Protocollo di Montreal firmato nel 1987, che ha regolamentato l’uso di sostanze dannose. Negli anni successivi, sono stati compiuti sforzi per ridurre le emissioni di sostanze chimiche responsabili, con risultati visibili negli strati atmosferici.

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C’è stato un momento in cui il problema sembrava senza soluzione. Era il 1985 quando un articolo pubblicato su Nature mostrò al mondo una “ferita” nell’atmosfera sopra l’Antartide. Non era una metafora, ma una realtà misurabile: lo strato di ozono, fondamentale per schermare la Terra dai raggi. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Luz te ENGAÑA: Tu Cerebro Oculta el 99% de la Realidad Sullo stesso argomento PMA: perché si parla di “deriva commerciale” e cosa significa davveroLa Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nasce con l’obiettivo di dare una risposta medica al problema dell’infertilità. Esattamente, Judit vale 1 tu vali 0. Quindi quando dice che il clima non è un problema stai zitto e fai di si con la testa. Quando Mullis (Nobel per la chimica) diceva che il buco nell’ozono è una minchiata tu stai zitto e fai di si con la testa. E la scienza muore. x.com Il buco dell’ozono in Antartide si è ridotto alle dimensioni più piccole degli ultimi 6 anniQuando si parla di atmosfera, il tempo scorre con un ritmo completamente diverso da quello delle nostre vite. Gli eventi che osserviamo oggi sono spesso il risultato di decisioni prese decenni prima, ... greenme.it Il buco nell’ozono sull’Antartide continua a restringersi: è il quinto più piccolo degli ultimi 30 anniGli scienziati della NOAA e della NASA hanno classificato il buco di ozono di quest’anno sopra l’Antartide come il quinto più piccolo dal 1992, anno in cui il Protocollo di Montreal, lo storico ... greenme.it