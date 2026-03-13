La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) viene spesso discussa in relazione a una possibile “deriva commerciale”, un termine che indica un aumento delle pratiche a scopo di profitto. La discussione si concentra sulle modalità di accesso ai trattamenti e sulla presenza di cliniche private che offrono servizi a pagamento. La questione si focalizza quindi sulla distinzione tra fini terapeutici e aspetti economici legati alle procedure di fertilità.

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nasce con l’obiettivo di dare una risposta medica al problema dell’ infertilità. In Italia la PMA è regolata dalla Legge 40 del 2004 che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche soprattutto a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale. Dal 1° gennaio 2025 la PMA è entrata nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un cambiamento che l’ha resa accessibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con 109.755 cicli avviati nel 2022 e oltre 217.000 bambini nati nei primi vent’anni di applicazione della legge, questi i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), la fecondazione assistita è oggi una pratica diffusa e strutturata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - PMA: perché si parla di “deriva commerciale” e cosa significa davvero

Articoli correlati

Stranger Things, perché è una serie tv storica. E cosa significa davvero il finaleStranger Things chiude con la quinta stagione: perché è diventata una serie storica e come leggere il finale tra sacrificio, crescita e memoria.

Vannacci, cosa significa davvero il nuovo simbolo: finalmente si è scopertoÈ FNV l’acronimo del nuovo partito fondato da Roberto Vannacci, come risulta dallo statuto di 56 articoli depositato ufficialmente.

Contenuti utili per approfondire PMA perché si parla di deriva...

PMA: perché si parla di deriva commerciale e cosa significa davveroLa Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nasce con l’obiettivo di dare una risposta medica al problema dell’infertilità. In Italia la PMA è regolata dalla Legge 40 del 2004 che nel corso del tempo ... gravidanzaonline.it

Pma, un centro di eccellenza per tutti a FoggiaLa prof.ssa Maria Matteo è la direttrice del centro per la procreazione medicalmente assistita del Policlinico Riuniti. Dopo gli studi e la formazione all'Humanitas di Milano, lavora a Foggia per offr ... rainews.it